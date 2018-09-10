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    В Балакене сильный дождь привел к ряду последствий - ФОТО - ВИДЕО

    © Report

    Балакен. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Балакенском районе сильный дождь привел к ряду последствий.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, начавшийся в ночь с 9 на 10 сентября проливной дождь привел к последствиям преимущественно в  райцентре, селах Тулу и Талалар.

    Согласно информации, на территории района в результате сильного дождя и града подвалы и дворы около 20 частных жилых домов затопило водой. Кроме того, в результате града нанесен ущерб сельскому хозяйству, посевным территориям и фруктовым садам.

    В районе возникли перебои в подаче электроэнергии. Для очистки дождевой воды из подвалов индивидуальных жилых домов были привлечены техника и живая сила Балакенской районной части Государственной службы пожарной охраны министерства чрезвычайных ситуаций.

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