В Балакене сильный дождь привел к ряду последствий - ФОТО - ВИДЕО

Балакен. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Балакенском районе сильный дождь привел к ряду последствий.
Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, начавшийся в ночь с 9 на 10 сентября проливной дождь привел к последствиям преимущественно в райцентре, селах Тулу и Талалар.
Согласно информации, на территории района в результате сильного дождя и града подвалы и дворы около 20 частных жилых домов затопило водой. Кроме того, в результате града нанесен ущерб сельскому хозяйству, посевным территориям и фруктовым садам.
В районе возникли перебои в подаче электроэнергии. Для очистки дождевой воды из подвалов индивидуальных жилых домов были привлечены техника и живая сила Балакенской районной части Государственной службы пожарной охраны министерства чрезвычайных ситуаций.
Valeh DadaşovАвтор новости