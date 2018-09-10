В Балакене сильный дождь привел к ряду последствий - ФОТО - ВИДЕО

© Report https://report.az/storage/news/6bff523f241bc4b24dbb0d80d5dbe132/b577709a-1b3c-4c06-84cb-645bc9c0d357_292.jpg

Балакен. 10 сентября. REPORT.AZ/ В Балакенском районе сильный дождь привел к ряду последствий.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, начавшийся в ночь с 9 на 10 сентября проливной дождь привел к последствиям преимущественно в райцентре, селах Тулу и Талалар.

Согласно информации, на территории района в результате сильного дождя и града подвалы и дворы около 20 частных жилых домов затопило водой. Кроме того, в результате града нанесен ущерб сельскому хозяйству, посевным территориям и фруктовым садам.

В районе возникли перебои в подаче электроэнергии. Для очистки дождевой воды из подвалов индивидуальных жилых домов были привлечены техника и живая сила Балакенской районной части Государственной службы пожарной охраны министерства чрезвычайных ситуаций.