В Балаханы водителей из деформированных после ДТП автомобилей извлекли спасатели

Происшествия
10 августа 2025 г. 11:08
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории поселка Балаханы Сабунчинского района Баку.

Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены подразделения Службы спасения особого риска.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате столкновения два грузовика марки Shacman деформировались и оба водителя оказались зажатыми внутри автомобилей.

Спасатели с помощью специальных средств извлекли Афига Аббас оглу Алекперова (1985 г.р.) и Шейюба Хагани оглу Мамедова (1983 г.р.). Они были переданы бригаде скорой медпомощи.

По факту начато расследование.

Версия на азербайджанском языке ВидеоBalaxanıda ağır qəza baş verib, sürücülər sıxılı vəziyyətdə qalıb

