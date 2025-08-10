В Балаханы водителей из деформированных после ДТП автомобилей извлекли спасатели

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории поселка Балаханы Сабунчинского района Баку.
Как сообщили Report в МЧС, на место происшествия были направлены подразделения Службы спасения особого риска.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате столкновения два грузовика марки Shacman деформировались и оба водителя оказались зажатыми внутри автомобилей.
Спасатели с помощью специальных средств извлекли Афига Аббас оглу Алекперова (1985 г.р.) и Шейюба Хагани оглу Мамедова (1983 г.р.). Они были переданы бригаде скорой медпомощи.
По факту начато расследование.