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    ​В Баку женщину убили ударом стаканом в висок

    Расследования продолжаются

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали убийства в Баку 76-летней Нелли Султановой.

    Как сообщает Report, проникшие в квартиру с целью ограбления преступники ударили женщину в левый висок стаканом.

    Выяснилось, что женщина была убита соседом Вусалом Исаевым и жителем Баку Шамси Магеррамовым.

    Взяв со стола стакан, В.Исаев нанес несколько ударов в левый висок Н.Султановой.

    Отметим, что 21 апреля в квартире в поселке Говсаны Сураханского района был обнаружен труп Нелли Султановой с травмами в области уха.

    В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, выяснилось, что женщина была убита соседом Вусалом Исаевым и жителем Баку Шамси Магеррамовым в целях ограбления.

    Подозреваемые в совершении преступления задержаны.

    У них изъяты украденные 750 манатов, 1 золотое кольцо и пара серег. 

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