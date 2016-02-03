В Баку женщину ограбили в лифте

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Баку совершен грабеж в лифте.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию правоохранительных органов, инцидент произошел в лифте жилого дома на улице Р.Мамедова в Насиминском районе.

Согласно информации, неизвестный выхватил сумку из рук Мехралиевой Гюльшан, проживающей в доме номер 28, кв. 79, и скрылся с места. В сумке находились банковские карты, ключи и кошелек.

После случившегося Г.Мехралиева обратилась в 19-е отделение полиции Насиминского районного управления полиции (РУП).

По факту ведется расследование.