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    В Баку женщину ограбили в лифте

    По факту ведется расследование в 19-м отделении полиции Насиминского районного управления полиции

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Баку совершен грабеж в лифте. 

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию правоохранительных органов, инцидент произошел в лифте жилого дома на улице Р.Мамедова в Насиминском районе. 

    Согласно информации, неизвестный выхватил сумку из рук Мехралиевой Гюльшан, проживающей в доме номер 28, кв. 79, и скрылся с места. В сумке находились банковские карты, ключи и кошелек. 

    После случившегося Г.Мехралиева обратилась в 19-е отделение полиции Насиминского районного управления полиции (РУП). 

    По факту ведется расследование. 

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