В Баку женщина выпала из пассажирского автобуса

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ На территории Бинагадинского района Баку пассажир выпал из автобуса.

Как сообщает Report, Мамедова Фахрия Акиф гызы 1988 г.р., будучи в автобусе, двигающемся по линии №195, попросила у водителя притормозить на остановке.

В результате того, что автобус резко начал движение, в тот момент когда женщина сходила, Ф.Мамедова упала на землю из открытых дверей автобуса. Она была размещена в реанимационное отделение Клинического медцентра №1 с травмами. Врачи оценивают состояние пострадавшей как среднетяжелое.