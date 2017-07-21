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    В Баку женщина выпала из пассажирского автобуса

    Автобус начал движение, когда пассажирка сходила

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ На территории Бинагадинского района Баку пассажир выпал из автобуса.

    Как сообщает Report, Мамедова Фахрия Акиф гызы 1988 г.р., будучи в автобусе, двигающемся по линии №195, попросила у водителя притормозить на остановке.

    В результате того, что автобус резко начал движение, в тот момент когда женщина сходила, Ф.Мамедова упала на землю из открытых дверей автобуса. Она была размещена в реанимационное отделение Клинического медцентра №1 с травмами. Врачи оценивают состояние пострадавшей как среднетяжелое.

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