​В Баку женщина украла из дома 150 тысяч манатов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Баку из дома украдено 150 тысяч манатов. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Так, из дома Бейимханум Алекперовой, проживающей по улице И.Гамидова, украдено 50 тысяч манатов и золотых изделий на общую сумму в 100 тысяч манатов.

В результате оперативных мер сотрудников Службы "Безопасный город", отдела уголовного розыска Насиминского РУП и 21-го отделения полиции задержана подозреваемая в совершении кражи жительница села Кюрдемир Садагат Мамедова 1959 года рождения.

По данному факту ведется расследование.