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    ​В Баку женщина украла из дома 150 тысяч манатов

    По данному факту ведется расследование

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Баку из дома украдено 150 тысяч манатов. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

    Так, из дома Бейимханум Алекперовой, проживающей по улице И.Гамидова, украдено 50 тысяч манатов и золотых изделий на общую сумму в 100 тысяч манатов.

    В результате оперативных мер сотрудников Службы "Безопасный город", отдела уголовного розыска Насиминского РУП и 21-го отделения полиции задержана подозреваемая в совершении кражи жительница села Кюрдемир Садагат Мамедова 1959 года рождения.

    По данному факту ведется расследование.

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