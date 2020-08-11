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В Баку женщина совершила мошенничество в отношении 30 человек

В Баку женщина совершила мошенничество в отношении 30 человек В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу обвиняемой в мошенничестве Хадиджи Ахмедовой.
Происшествия
11 августа 2020 г. 20:21
В Баку женщина совершила мошенничество в отношении 30 человек
Report

В Баку завершилось предварительное следствие по уголовному делу обвиняемой в мошенничестве Хадиджи Ахмедовой.

Как сообщает Report, дело, направленное на рассмотрение в Насиминский районный суд, находится в производстве судьи Бабека Панахова.

Отметим, что Х.Ахмедова обвиняется в хищении денег граждан путем злоупотребления доверием и обмана.

Ей предъявлено обвинение по статье 178.2.2 (повторное мошенничество) Уголовного кодекса.

По делу проходят 30 потерпевших.

Отметим, что Ахмедова ранее обвинялась в аналогичном преступлении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadın 30 nəfəri aldadaraq pulunu aldı

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