В Баку женщина совершила мошенничество в отношении четырех человек - СПИСОК

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Жительница Баку обвиняется в мошенничестве.

Как сообщает Report, в связи с этим в правоохранительные органы обратились четыре человека - жительницы Баку 38-летняя Сабина Алиева, 41-летняя Любовь Кузьмина, 31-летняя Гюнай Тагиева и жительница Ордубадского района 34-летняя Вафа Сулейманова.

Женщины в своих заявлениях отметили, что в октябре-ноябре 2015 года жительница Баку 36-летняя Тарана Османлы обманула их и взяла у С.Алиевой 51 тыс. 620 манатов, у Л.Кузьминой - 3 тыс. евро и 3 300 долларов США, у Г.Тагиевой - драгоценности на 10 тыс. манатов, а у В.Сулеймановой - драгоценности на сумму 4 тыс. манатов.

По факту ведется расследование.