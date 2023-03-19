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В Баку женщина подозревается в организации заказного убийства мужа

В Баку женщина подозревается в организации заказного убийства мужа В Баку женщина подозревается в организации заказного убийства мужа.
Происшествия
19 марта 2023 г. 12:45
В Баку женщина подозревается в организации заказного убийства мужа

В Баку женщина подозревается в организации заказного убийства мужа.

Об этом Report сообщили в Сабунчинской районной прокуратуре.

Отмечается, что по факту убийства Али Сеидли 1993 года рождения 16 марта около 00:05 возле частного жилого дома в Сабунчинском районе столицы, где он проживал, в районной прокуратуре начато расследование по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что заказчиком убийства является жена А.Сеидли Азиза Сеидова 2000 года рождения. В качестве подозреваемых в убийстве лиц задержаны Мехди Мамедов 1981 года рождения, Эльнур Алиев 1988 года рождения и Бахтияр Фарзалиев 1995 года рождения.

Указанные лица задержаны и привлечены к следствию.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadın ərinin qətlinin təşkilində şübhəli bilinir, 4 nəfər tutulub

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