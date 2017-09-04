В Баку женщина, которую сбил автомобиль, заявила врачам, что пострадала от падения в ванной

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Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку автомобиль сбил пешехода.

Как сообщает Report, 37-летняя Джаббарова Зульфия Агшин гызы поступила в клинический медцентр №3 с переломом.

Она сообщила врачам что пострадала во время падения в ванной комнате. Медработники сообщили о случае в Сабунчинское районное управление полиции. Сотрудники полиции установили, что З.Джаббарову в поселке Маштага сбил легковой автомобиль.

По факту Сабунчинским районным управлением полиции ведется расследование. Приступили к розыску совершившего наезд водителя.