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    В Баку женщина, которую сбил автомобиль, заявила врачам, что пострадала от падения в ванной

    Пострадавшая попала в больницу с переломом© Foto: Report.az

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку автомобиль сбил пешехода.

    Как сообщает Report, 37-летняя Джаббарова Зульфия Агшин гызы поступила в клинический медцентр №3 с переломом.

    Она сообщила врачам что пострадала во время падения в ванной комнате. Медработники сообщили о случае в Сабунчинское районное управление полиции. Сотрудники полиции установили, что З.Джаббарову в поселке Маштага сбил легковой автомобиль.

    По факту Сабунчинским районным управлением полиции ведется расследование. Приступили к розыску совершившего наезд водителя.

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