О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку заведены уголовные дела в связи с 12 домами торжеств, есть задержанные

В Баку заведены уголовные дела в связи с 12 домами торжеств, есть задержанные Сотрудники Министерства внутренних дел совместно со специалистами Государственной налоговой службы и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана проводят в домах торжеств в Баку и других городах и районах страны мониторинги в целях проверки собл
Происшествия
12 июля 2021 г. 16:54
В Баку заведены уголовные дела в связи с 12 домами торжеств, есть задержанные

Сотрудники Министерства внутренних дел совместно со специалистами Государственной налоговой службы и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана проводят в домах торжеств в Баку и других городах и районах страны мониторинги в целях проверки соблюдения решений Оперативного штаба при Кабмине.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, за последние три дня проверки были проведены в около 300 столичных домах торжеств.

В результате в 12 объектах ("Gülüstan", "Golden Baku", "Billur", "Kral", "Aura", "SS Hall", "Ərzurum", "Neon Palace", "Kleopatra", "Sevən ürəklər", "Xan bağı", "Şuşa") были выявлены нарушения, по фактам возбуждены уголовные дела по статье 139.1 УК, есть задержанные.

За нарушения в 4 домах торжеств и одном ресторане ("Yeganə", "Amor", "İdeal", "Retro", "Səda") в административном порядке составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.

Аналогичные мероприятия проводятся во всех городах и районах республики. За правонарушения на владельцев двух домов торжеств заведено уголовное дело, владельцы 12 объектов задержаны в качестве подозреваемых лиц, владельцы 21 объекта наказаны в административном порядке, по 10 фактам ведется разбирательство, 423 человека не были допущены в объекты из-за отсутствия ковид-паспортов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 12 şadlıq sarayı ilə bağlı cinayət işi açılıb, saxlanılanlar var - SIYAHI - VİDEO

Самое важное

Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
12 июля 2021 г. 16:12
В России за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев коронавируса
12 июля 2021 г. 12:56
Сегодня минул год с Товузских боев
Сегодня минул год с Товузских боев
12 июля 2021 г. 00:21
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
10 июля 2021 г. 16:54
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
10 июля 2021 г. 14:00
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
10 июля 2021 г. 13:29
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
10 июля 2021 г. 11:14
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
В Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
ФотоВ Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
9 июля 2021 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi