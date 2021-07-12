В Баку заведены уголовные дела в связи с 12 домами торжеств, есть задержанные

Сотрудники Министерства внутренних дел совместно со специалистами Государственной налоговой службы и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана проводят в домах торжеств в Баку и других городах и районах страны мониторинги в целях проверки собл

Сотрудники Министерства внутренних дел совместно со специалистами Государственной налоговой службы и Агентства продовольственной безопасности Азербайджана проводят в домах торжеств в Баку и других городах и районах страны мониторинги в целях проверки соблюдения решений Оперативного штаба при Кабмине.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, за последние три дня проверки были проведены в около 300 столичных домах торжеств.

В результате в 12 объектах ("Gülüstan", "Golden Baku", "Billur", "Kral", "Aura", "SS Hall", "Ərzurum", "Neon Palace", "Kleopatra", "Sevən ürəklər", "Xan bağı", "Şuşa") были выявлены нарушения, по фактам возбуждены уголовные дела по статье 139.1 УК, есть задержанные.

За нарушения в 4 домах торжеств и одном ресторане ("Yeganə", "Amor", "İdeal", "Retro", "Səda") в административном порядке составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.

Аналогичные мероприятия проводятся во всех городах и районах республики. За правонарушения на владельцев двух домов торжеств заведено уголовное дело, владельцы 12 объектов задержаны в качестве подозреваемых лиц, владельцы 21 объекта наказаны в административном порядке, по 10 фактам ведется разбирательство, 423 человека не были допущены в объекты из-за отсутствия ковид-паспортов.