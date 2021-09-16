В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц

Заведено уголовное дело в связи с незаконными действиями должностных лиц жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ) №14 Насиминского районного жилищно-коммунального хозяйственного объединения.

Заведено уголовное дело в связи с незаконными действиями должностных лиц жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ) №14 Насиминского районного жилищно-коммунального хозяйственного объединения.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Сообщается, что в связи с законными действиями работавшего на должности начальника ЖЭУ №14 Насиминского районного жилищно-коммунального хозяйственного объединения Эльчина Динаева и других в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.2, 179.2.3, 179.2.4 (присвоение или растрата, совершенные неоднократно лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что Эльчин Динаев в 2018-2021 годы присвоил 23 449 манатов за счет обналичивания средств с зарплатных карт сотрудников, фактически не посещающих работу. Кроме того, возникли обоснованные подозрения, что работавшие в структуре инженером и бухгалтером Наида Ахмедова и Фирангиз Зейналова с согласия Э.Динаева с февраля-марта 2019 года обналичили и присвоили зарплату двух не выходящих на работу сотрудников в размере 10 873 манатов.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.