В Баку замдиректора офиса услуг международных грузоперевозок совершил мошенничество

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В столице замдиректора Бакинского офиса услуг международных грузоперевозок совершил мошенничество.

Как сообщает Report, об этом заявил обратившийся в правоохранительные органы директор ООО Tern Transport and Trading, житель Баку Мубариз Сулейманов 1978 г.р.

М.Сулейманов сказал, что занимающий должность замдиректора компании Азиз Рахтары 1985 г.р. присвоил 15 грузовых контейнеров стоимостью 30 000 манатов.

Отметим, что ООО Tern Transport and Trading занимается услугами международных грузоперевозок. Офисы компании имеются в 7 странах мира.

Факт расследуется правоохранительными органами.