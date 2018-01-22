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    В Баку задержаны застрелившие юношу лица

    Расследование продолжается

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, застрелившие молодого человека. 

    Как сообщает Report, сотрудниками Гарадагского районного управления полиции были задержаны Гасан Мешадиев 1984 г.р. и Эмин Гамидов 1991 г.р., подозреваемые в убийстве Османа Абдуллаева 1992 г.р.
    По факту прокуратурой Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, расследование продолжается.
    Отметим, что инцидент произошел несколько дней назад в Гарадагском районе. Убитый О.Абдуллаев был ранее судим.

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