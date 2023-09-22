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В Баку задержаны подозреваемые в краже ноутбуков и компьютерной техники

В Баку задержаны подозреваемые в краже ноутбуков и компьютерной техники Задержаны похитившие с одного из складов в Гарадаге ноутбуки и компьютерное оборудование на сумму 106 тысяч манатов.
Происшествия
22 сентября 2023 г. 12:14
В Баку задержаны подозреваемые в краже ноутбуков и компьютерной техники

Задержаны похитившие с одного из складов в Гарадаге ноутбуки и компьютерное оборудование на сумму 106 тысяч манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что после поступления заявления, сотрудники Гарадагского районного Управления полиции и 10-го отдела полиции установили личности подозреваемых в совершении преступления.

В ходе проведенных мероприятий были задержаны ранее судимые жители столицы Азер Рзаев, Рияд Фараджов и Руфат Гасанов.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 106 min manatlıq noutbuk və kompüter avadanlıqlarını oğurlayan şəxslər saxlanılıb

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