В Баку задержаны подозреваемые в краже ноутбуков и компьютерной техники

Задержаны похитившие с одного из складов в Гарадаге ноутбуки и компьютерное оборудование на сумму 106 тысяч манатов.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что после поступления заявления, сотрудники Гарадагского районного Управления полиции и 10-го отдела полиции установили личности подозреваемых в совершении преступления.
В ходе проведенных мероприятий были задержаны ранее судимые жители столицы Азер Рзаев, Рияд Фараджов и Руфат Гасанов.
По факту возбуждено уголовное дело.