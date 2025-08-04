О нас

В Баку задержаны подозреваемые в кражах из киосков

В Баку задержаны подозреваемые в кражах из киосков В Низаминском и Сураханском районах Баку были совершены кражи из киосков, в результате чего потерпевшим нанесен ущерб на сумму около 4 тысяч манатов.
Происшествия
4 августа 2025 г. 20:37
В Баку задержаны подозреваемые в кражах из киосков

В Низаминском и Сураханском районах Баку были совершены кражи из киосков, в результате чего потерпевшим нанесен ущерб на сумму около 4 тысяч манатов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых 25-летнего М. Имамвердили и ранее неоднократно судимого 32-летнего А. Алиева.

В ходе следствия также было установлено, что А. Алиев похитил 465 манатов с банковской карты, принадлежащей другому гражданину.

Расследование по факту продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda köşklərdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

Другие новости из категории

Саудовские туристы попали в ДТП в Габале
Саудовские туристы попали в ДТП в Габале
4 августа 2025 г. 19:25
Состоялось очередное судебное заседание над обвиняемым в подготовке нападения на синагогу
Состоялось очередное судебное заседание над обвиняемым в подготовке нападения на синагогу
4 августа 2025 г. 17:33
Пострадавшие при обстреле Мингячевира армянскими ВС выступили в суде
Пострадавшие при обстреле Мингячевира армянскими ВС выступили в суде
4 августа 2025 г. 14:23
Дорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
ВидеоДорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
4 августа 2025 г. 11:14
В Баку задержаны наркозависимые, укрывавшиеся в недостроенном здании
В Баку задержаны наркозависимые, укрывавшиеся в недостроенном здании
4 августа 2025 г. 10:08
В Тертере задержан человек, устроивший инцидент с применением оружия
В Тертере задержан человек, устроивший инцидент с применением оружия
4 августа 2025 г. 00:25
В Гёйгёле столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
ФотоВ Гёйгёле столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
3 августа 2025 г. 23:13
Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Гедабейском районе
Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Гедабейском районе
3 августа 2025 г. 21:13
В лесополосе Хачмазского района вспыхнул пожар
В лесополосе Хачмазского района вспыхнул пожар
3 августа 2025 г. 20:18
В Тертерском районе спасены люди, оказавшиеся под угрозой утопления
В Тертерском районе спасены люди, оказавшиеся под угрозой утопления
3 августа 2025 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi