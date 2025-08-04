В Баку задержаны подозреваемые в кражах из киосков

В Низаминском и Сураханском районах Баку были совершены кражи из киосков, в результате чего потерпевшим нанесен ущерб на сумму около 4 тысяч манатов.

В Низаминском и Сураханском районах Баку были совершены кражи из киосков, в результате чего потерпевшим нанесен ущерб на сумму около 4 тысяч манатов.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых 25-летнего М. Имамвердили и ранее неоднократно судимого 32-летнего А. Алиева.

В ходе следствия также было установлено, что А. Алиев похитил 465 манатов с банковской карты, принадлежащей другому гражданину.

Расследование по факту продолжается.