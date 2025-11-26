В Баку задержана группа, пытавшаяся провести шествие с флагами СССР
Происшествия
- 26 ноября, 2025
- 10:43
В Баку задержана группа лиц, пытавшихся устроить шествие с флагами бывшего СССР.
Report сообщает, что в ходе операций, проведенных сотрудниками полиции, Абдулла Ибрагимли, Ибрагим Асадли и другие лица, участвовавшие в шествии, были установлены и задержаны. В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело.
Предварительным следствием установлено, что задержанные арендовали офис при поддержке и финансировании другого государства, действовали в группе и периодически проводили собрания.
Во время осмотра офисов и квартир указанных лиц были обнаружены и изъяты многочисленные материалы, направленные на пропаганду коммунистической идеологии, флаги, экземпляры книг, пропагандирующих радикализм, а также CD-диски и другие электронные устройства.
Последние новости
11:30
SOCAR представила собственную data-платформу для анализа корпоративных данныхЭнергетика
11:22
Фото
В Баку обсудили роль искусственного интеллекта в кибербезопасностиВнешняя политика
11:22
Белозеров: Транспортная система СНГ демонстрирует высокую эффективностьИнфраструктура
11:15
Тайвань объявил о планах дополнительно направить $40 млрд на закупку вооруженияДругие страны
11:14
Катар назначил нового посла в АрменииВ регионе
11:05
АБР поможет Азербайджану в подготовке проектов для развития умной энергетики и цифровой инфраструктурыФинансы
11:01
Президент Кубы готов к углублению отношений с АзербайджаномВнешняя политика
11:00
Объемы транспортировки нефти по БТД через Турцию сократились более чем на 6%Энергетика
10:56