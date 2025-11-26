Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Баку задержана группа, пытавшаяся провести шествие с флагами СССР

    Происшествия
    • 26 ноября, 2025
    • 10:43
    В Баку задержана группа лиц, пытавшихся устроить шествие с флагами бывшего СССР.

    Report сообщает, что в ходе операций, проведенных сотрудниками полиции, Абдулла Ибрагимли, Ибрагим Асадли и другие лица, участвовавшие в шествии, были установлены и задержаны. В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело.

    Предварительным следствием установлено, что задержанные арендовали офис при поддержке и финансировании другого государства, действовали в группе и периодически проводили собрания.

    Во время осмотра офисов и квартир указанных лиц были обнаружены и изъяты многочисленные материалы, направленные на пропаганду коммунистической идеологии, флаги, экземпляры книг, пропагандирующих радикализм, а также CD-диски и другие электронные устройства.

    СССР пропаганда коммунистическая идеология задержание уголовное дело
    Видео
    Bakıda SSRİ bayrağı qaldıranlar saxlanılıb

