В Баку задержана группа, пытавшаяся провести шествие с флагами СССР

В Баку задержана группа лиц, пытавшихся устроить шествие с флагами бывшего СССР.

Report сообщает, что в ходе операций, проведенных сотрудниками полиции, Абдулла Ибрагимли, Ибрагим Асадли и другие лица, участвовавшие в шествии, были установлены и задержаны. В отношении этих лиц возбуждено уголовное дело.

Предварительным следствием установлено, что задержанные арендовали офис при поддержке и финансировании другого государства, действовали в группе и периодически проводили собрания.

Во время осмотра офисов и квартир указанных лиц были обнаружены и изъяты многочисленные материалы, направленные на пропаганду коммунистической идеологии, флаги, экземпляры книг, пропагандирующих радикализм, а также CD-диски и другие электронные устройства.