О нас

В Баку задержаны наркокурьеры

В Баку задержаны наркокурьеры В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции в поселках Балаханы, Сабунчи и Рамана, были задержаны четыре человека, участвовавшие в незаконном обороте наркотических средств.
Происшествия
10 февраля 2023 г. 12:49
В Баку задержаны наркокурьеры

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции в поселках Балаханы, Сабунчи и Рамана, были задержаны четыре человека, участвовавшие в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, у задержанных и в их домах были обнаружены и изъяты около 5 кг наркотиков.

В ходе расследования было установлено, что задержанные Азер Аббасов, Дадаш Дадашов, Элданиз Гахраманов и Рамиз Тахмазов, войдя в преступный сговор с гражданами Ирана, выполняли для них функцию наркокурьеров.

В ходе очередного оперативного мероприятия сотрудниками полиции был задержан незаконно хранящий оружие Сахиб Мехдиев. При обыске у него были обнаружены и изъяты автомат "Калашников", 4 патрона и обойма.

Кроме того, сотрудниками полиции были задержаны Бабек Мамедов и Тельман Алиев, совершившие кражи из около 10 домов на территории Сабунчинского района.

Расследования продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda narkokuryerlər və üzərində "Kalaşnikov" gəzdirən şəxs saxlanılıb

Другие новости из категории

В Украине трагически погибли граждане Азербайджана
В Украине трагически погибли граждане Азербайджана
10 февраля 2023 г. 13:03
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыване
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания школы в Нахчыване
10 февраля 2023 г. 12:04
Дорога Губа-Хыналыг заблокирована из-за сильного снегопада
Дорога Губа-Хыналыг заблокирована из-за сильного снегопада
10 февраля 2023 г. 11:00
В Баку 14-летняя девочка скончалась от отравления угарным газом
В Баку 14-летняя девочка скончалась от отравления угарным газом
10 февраля 2023 г. 09:26
В Баку автомобиль сбил 71-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 71-летнего мужчину
10 февраля 2023 г. 08:47
В Хатаинском районе Баку 56-летний мужчина пострадал в ДТП
В Хатаинском районе Баку 56-летний мужчина пострадал в ДТП
10 февраля 2023 г. 08:09
В Билясуваре четыре человека пострадали в ДТП
В Билясуваре четыре человека пострадали в ДТП
9 февраля 2023 г. 21:24
В Азербайджане в ДТП погиб гражданин Ирана
В Азербайджане в ДТП погиб гражданин Ирана
9 февраля 2023 г. 19:58
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 44 человека
ФотоСотрудники МЧС Азербайджана спасли из-под завалов 44 человека
9 февраля 2023 г. 17:56
В Баку сильный ветер повредил 28 деревьев
ФотоВ Баку сильный ветер повредил 28 деревьев
9 февраля 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi