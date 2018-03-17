В Баку задержаны лица, укравшие у иностранца 5000 манатов и 5000 долларов

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 15 марта в Центр звонков "102" министерства внутренних дел (МВД) поступила информация о совершении кражи в одной из квартир на территории Ясамальского района.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники 27-го Отделения полиции Ясамальского районного управления полиции приняли соответствующие меры на основе поступившей информации.

Было установлено, что из съемный квартиры по адресу улица З.Ахмедбекова украден кошелек иностранца, в котором находились 5000 манатов и 5000 долларов США.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку и 27-го Отделения полиции, за короткое время по "горячим следам" по подозрению в совершении кражи были задержаны 2 человека.

Установлено, что это жители Лянкяранского района Эльвин Самедов и его сестра Гюлер.

По факту возбуждено уголовное дело.