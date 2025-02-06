В Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи из 9 автомобилей и 7 домов

В Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи из 9 автомобилей и 7 домов.

В Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи из 9 автомобилей и 7 домов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции был задержан Али Джабраилов, подозреваемый в совершении краж из 9 автомобилей в Хазарском районе Баку.

В ходе еще одной операции, проведенной сотрудниками Хазарского районного управления полиции, были задержаны Кямал Мустафаев, Руфат Керимов, Рафаил Гулиев и входящая в преступную группировку женщина. Они подозреваются в совершении кражи из 7 домов в поселках Мардакян, Шувелян и др.

Отметим, что члены группировки причинили владельцам домов материальный ущерб на общую сумму 40 тыс. манатов.

По фактам проводится расследование.