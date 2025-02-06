О нас

В Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи из 9 автомобилей и 7 домов

В Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи из 9 автомобилей и 7 домов В Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи из 9 автомобилей и 7 домов.
Происшествия
6 февраля 2025 г. 12:33
В Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи из 9 автомобилей и 7 домов

В Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи из 9 автомобилей и 7 домов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции был задержан Али Джабраилов, подозреваемый в совершении краж из 9 автомобилей в Хазарском районе Баку.

В ходе еще одной операции, проведенной сотрудниками Хазарского районного управления полиции, были задержаны Кямал Мустафаев, Руфат Керимов, Рафаил Гулиев и входящая в преступную группировку женщина. Они подозреваются в совершении кражи из 7 домов в поселках Мардакян, Шувелян и др.

Отметим, что члены группировки причинили владельцам домов материальный ущерб на общую сумму 40 тыс. манатов.

По фактам проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda 9 avtomobildən və 7 evdən 40 minlik oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi