В Баку задержаны организаторы незаконных спортивных пари

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, которые организовывали незаконные спортивные пари.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.
Согласно информации, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступила оперативная информация о проведении незаконных спортивных пари и азартных игр в чайхане в Ясамальском районе.
На основании информации был проведен обыск в чайхане, в результате которого были задержаны житель Баку Мехти Джафаров и житель Агстафинского района Мугабил Панахов, организующие незаконные спортивные пари и азартные игры.
Помимо этого, были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств фишки, купоны и другие предметы, используемые при азартных играх.
В ходе расследования выяснилось, что М.Джафаров и М.Панахов, нарушив требования соответствующего законодательства, организовали азартные игры и получили большую прибыль.
По указанному факту проводится расследование в следственном отделе Главного управления.
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