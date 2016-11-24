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    В Баку задержаны организаторы незаконных спортивных пари

    В следственном отделе Главного управления по борьбе с организованной преступностью проводится расследование

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, которые организовывали незаконные спортивные пари.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана. 

    Согласно информации, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступила оперативная информация о проведении незаконных спортивных пари и азартных игр в чайхане в Ясамальском районе. 

    На основании информации был проведен обыск в чайхане, в результате которого были задержаны житель Баку Мехти Джафаров и житель Агстафинского района Мугабил Панахов, организующие незаконные спортивные пари и азартные игры.

    Помимо этого, были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств фишки, купоны и другие предметы, используемые при азартных играх. 

    В ходе расследования выяснилось, что М.Джафаров и М.Панахов, нарушив требования соответствующего законодательства, организовали азартные игры и получили большую прибыль. 

    По указанному факту проводится расследование в следственном отделе Главного управления.

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