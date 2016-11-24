В Баку задержаны организаторы незаконных спортивных пари

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, которые организовывали незаконные спортивные пари.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД поступила оперативная информация о проведении незаконных спортивных пари и азартных игр в чайхане в Ясамальском районе.

На основании информации был проведен обыск в чайхане, в результате которого были задержаны житель Баку Мехти Джафаров и житель Агстафинского района Мугабил Панахов, организующие незаконные спортивные пари и азартные игры.

Помимо этого, были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств фишки, купоны и другие предметы, используемые при азартных играх.

В ходе расследования выяснилось, что М.Джафаров и М.Панахов, нарушив требования соответствующего законодательства, организовали азартные игры и получили большую прибыль.

По указанному факту проводится расследование в следственном отделе Главного управления.