В Баку задержаны курьеры, присвоившие косметику клиента

Правоохранительные органы в Баку задержали двух курьеров, которые вместо доставки посылок с косметикой клиенту присвоили их себе с целью перепродажи.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, инцидент произошел в Ясамальском районе. Пострадавшее лицо обратилось в полицию, сообщив о краже заказанных им косметологических средств на сумму 1800 манатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны А.Ализаде и З.Рустамзаде, подозреваемые в совершении преступления.

В ходе расследования выяснилось, что 50 коробок косметических принадлежностей, заказанных потерпевшим, были отправлены ему через компанию доставки.

Задержанные, осуществлявшие курьерскую службу в этой компании, украли часть посылок. В своих показаниях они заявили, что продали украденную косметику.