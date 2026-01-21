Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку задержаны курьеры, присвоившие косметику клиента

    Происшествия
    • 21 января, 2026
    • 11:05
    В Баку задержаны курьеры, присвоившие косметику клиента

    Правоохранительные органы в Баку задержали двух курьеров, которые вместо доставки посылок с косметикой клиенту присвоили их себе с целью перепродажи.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, инцидент произошел в Ясамальском районе. Пострадавшее лицо обратилось в полицию, сообщив о краже заказанных им косметологических средств на сумму 1800 манатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны А.Ализаде и З.Рустамзаде, подозреваемые в совершении преступления.

    В ходе расследования выяснилось, что 50 коробок косметических принадлежностей, заказанных потерпевшим, были отправлены ему через компанию доставки.

    Задержанные, осуществлявшие курьерскую службу в этой компании, украли часть посылок. В своих показаниях они заявили, что продали украденную косметику.

    косметика кража курьеры полиция Ясамальский район
    Ünvana çatdıracaqları kosmetoloji məhsulları oğurlayan kuryerlər saxlanılıblar

    Последние новости

    12:04

    В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности

    Милли Меджлис
    12:02

    Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

    Другие страны
    11:59

    Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку

    В регионе
    11:54

    ГНФАР может вложить до $1,4 млрд в совместные проекты с Brookfield Asset Management

    Финансы
    11:47
    Фото

    Ильхам Алиев и премьер Чехии обменялись приглашениями о взаимных визитах

    Внешняя политика
    11:43
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management

    Внешняя политика
    11:40

    СМИ: Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии

    Другие страны
    11:39
    Фото

    BP представила книгу "100 самых интересных фактов об Азербайджанской Демократической Республике"

    Культура
    11:37
    Фото

    АЖД: Несмотря на непогоду, поезда курсируют по расписанию

    Инфраструктура
    Лента новостей