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    В Баку задержаны криминальные авторитеты

    Они являются людьми из окружения криминального авторитета Лоту Гули

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Баку задержаны 3 криминальных авторитета.

    Как сообщает Report, операцию в одном из кафе в Сабунчинском районе провели сотрудники Главного управления полиции Баку и Управления полиции Сабунчинского района.

    При обыске задержанных и их автомобилей обнаружено и изъято 3 автомата "Калашникова", пистолеты марки "Макарова" и "Наган", а также героин.

    По предварительным сведениям, задержанные являются людьми из окружения криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу "Лоту Гули".

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