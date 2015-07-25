Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Баку задержаны члены причастной к ограблениям преступной группировки.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий сотрудников Ясамальского РУП была установлена причастность задержанных 18 июля за совершенную в Гарадагском районе кражу Амида Алиева, Нихада Багиева и Эльмара Мамедова к похищению 30 июня 1199 манатов из установленного в магазине Рафика Агаева в Сураханском районе терминала "Milli Ön".

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность членов преступной группировки к другим преступлениям.