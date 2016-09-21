В Баку задержаны члены преступной группировки, обокравшие более 20-ти домов

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Задержаны члены преступной группировки, занимавшиеся квартирной кражей в Хазарском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления полиции Хазарского района.

Отмечается, что жители поселка Бина Вусал Мамедли, Гамид Алиев, Тейюб Мамедли, Рашад Алиев и Орхан Ализаде ограбили более 20-ти частных домов в различных поселках Хазарского района, украв ювелирные украшения. Кроме того, грабители унесли лагунду, грабли и другие необходимые в быту инструменты.

По факту в Хазарском РУП возбуждено уголовное дело.

Расследуется причастность членов группировки к другим преступлениям.