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    В Баку задержаны члены преступной группировки, обокравшие более 20-ти домов

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Задержаны члены преступной группировки, занимавшиеся квартирной кражей в Хазарском районе. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Управления полиции Хазарского района.

    Отмечается, что жители поселка Бина Вусал Мамедли, Гамид Алиев, Тейюб Мамедли, Рашад Алиев и Орхан Ализаде ограбили более 20-ти частных домов в различных поселках Хазарского района, украв ювелирные украшения. Кроме того, грабители унесли лагунду, грабли и другие необходимые в быту инструменты.

    По факту в Хазарском РУП возбуждено уголовное дело.

    Расследуется причастность членов группировки к другим преступлениям. 

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