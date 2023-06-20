В Баку задержаны члены иранской наркосети.
Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.
В ходе операции, проведенной сотрудниками Наримановского РУП, был задержан ранее судимый житель столицы Эльмар Мамишов. При нем было обнаружено около 5 кг героина.
В ходе другой операции были задержаны и переданы следствию Ниязи Гулиев, Назим Новрузов и Зия Закиров, организовавшие незаконный сбыт наркотиков на территории столицы. У них в целом было обнаружено 2 кг героина.
Задержанные сообщили, что приобрели наркотики у граждан Ирана по имени Рза и Милад посредством социальных сетей с целью дальнейшего сбыта и были задействованы в качестве наркокурьеров.
В следственном отделе управления полиции в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.