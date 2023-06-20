В Баку задержаны члены иранской наркосети

В Баку задержаны члены иранской наркосети.

В Баку задержаны члены иранской наркосети.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Наримановского РУП, был задержан ранее судимый житель столицы Эльмар Мамишов. При нем было обнаружено около 5 кг героина.

В ходе другой операции были задержаны и переданы следствию Ниязи Гулиев, Назим Новрузов и Зия Закиров, организовавшие незаконный сбыт наркотиков на территории столицы. У них в целом было обнаружено 2 кг героина.

Задержанные сообщили, что приобрели наркотики у граждан Ирана по имени Рза и Милад посредством социальных сетей с целью дальнейшего сбыта и были задействованы в качестве наркокурьеров.

В следственном отделе управления полиции в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.