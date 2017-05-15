В Баку задержан мужчина, изготавливающий фальшивые купюры

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ У жителя города Баку изъяты фальшивые купюры.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, сотрудниками РУП Хатаинского района в результате проводимых оперативных мероприятий было изъято 0,203 г героина, 2 фальшивые купюры в 50 манатов и 1 купюра в 20 манатов у Сархана Мамедова, и 0,236 г героина, 2 фальшивые купюры в 50 манатов и 3 фальшивые купюры в 20 манатов у Афгана Нагиева.

В ходе продолжившихся оперативных мероприятий был выявлен и задержан изготавливающий поддельные купюры житель поселка Йени Сураханы Вусал Джумшудов.