В Баку задержана подозреваемая в краже фотоаппарата за $9 тыс.

В Насиминском районе Баку задержана женщина, подозреваемая в краже фотоаппарата стоимостью 9 тыс. долларов у своей коллеги.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации, в результате проведенных оперативных мероприятий была задержана 35-летняя К. Хатамова, подозреваемая в совершении данного преступления.

По факту ведется расследование.