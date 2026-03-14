В Баку задержана подозреваемая в краже фотоаппарата за $9 тыс.
Происшествия
- 14 марта, 2026
- 15:00
В Насиминском районе Баку задержана женщина, подозреваемая в краже фотоаппарата стоимостью 9 тыс. долларов у своей коллеги.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
По информации, в результате проведенных оперативных мероприятий была задержана 35-летняя К. Хатамова, подозреваемая в совершении данного преступления.
По факту ведется расследование.
Последние новости
15:47
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
15:44
Послы ЕС продлили на полгода список санкций в отношении РоссииДругие страны
15:43
Арпадараи: Молодежь должна участвовать в принятии климатических решенийЭкология
15:29
Из-за удара ВС Израиля разрушен центр исследований космического агентства ИранаДругие страны
15:25
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 38 человек — ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:22
CENTCOM: На острове Харк уничтожены 90 иранских военных целей - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
15:20
Ялчын Рафиев: Азербайджан поддержит Турцию в успешном проведении COP31Экология
15:17
Стипрайс: Азербайджан и страны ЦА входят в архитектуру безопасности ЕвропыВнешняя политика
15:07