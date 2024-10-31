В Баку задержана банда серийных грабителей автомобилей, на счету которых более 20 краж

Правоохранительные органы столицы задержали банду серийных грабителей автомобилей.
Как сообщили Report в МВД, в полицию поступили многочисленные обращения потерпевших о кражах из автомобилей.
Сотрудники 24-го отделения полиции Низаминского РУП провели оперативные мероприятия и задержали подозреваемых – ранее неоднократно судимых Алика Бяйалыева (30 лет), Фикрета Искендерова (27 лет), Мурада Гейдарова (25 лет) и Фарида Хаммедли (25 лет).
На счету этой преступной группы более 20 краж из автомобилей в разных районах Баку.
Часть преступлений была зафиксирована камерами видеонаблюдения. По фактам возбуждено уголовное дело.