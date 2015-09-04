​В Баку задержана банда грабителей

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Задержана группа людей, подозреваемых в грабеже мобильных телефонов путем применения угроз в отношении жителя Баку Фарида Садыева и жителя Лерикского района Адиля Заидова на проспекте Нефтчиляр.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабаильского районного управления полиции (РУП), задержаны жители Кюрдамирского района - Риджай Мушфиг оглу Хидаятов 1993 года рождения, Гаджиага Сахиб оглу Гасанов, житель города Баку Али Микаил оглу Гаджиев 1999 года рождения и житель Хачмазского района Ровшан Абдулшах оглу Мамедов 1998 года рождения. Предварительные следственные и оперативно-розыскные мероприятия показали, что данные лица днем 30 августа на проспекте Нефтчиляр, злоупотребив доверием жителя города Баку Саттара Мехдиева, путем мошенничества украли у него мобильный телефон.