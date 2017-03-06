В Баку задержан таксист, совершивший мошенничество в отношении пассажира

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники органов внутренних дел провели успешное оперативно-розыскное мероприятие, направленное на предотвращение преступлений против личности, в частности по предотвращению и раскрытию разбойных преступлений.

Об этом сообщили Report из пресс-службы МВД.

Житель Абшеронского района Матлаб Рустамов, обратившись в 41-е отделение полиции Сабаильского РУП, заявил, что при выходе из чайханы в поселке Бадамдар сел в такси, водитель которого, угрожая ножом, отобрал у него 400 манатов.

В результате проведенных сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского РУП оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления был задержан ранее судимый Немет Мамедов.

По указанному факту в Следственном отделе Управления полиции Сабаильского района возбуждено уголовное дело. Расследования продолжаются.

Сотрудники полиции не исключают участие Немета Мамедова в других аналогичных преступлениях. Пострадавшие от его действий граждане могут позвонить на "горячую линию" 102 или обратиться в 41-ое отделение полиции Сабаильского РУП.