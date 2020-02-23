​В Баку задержан водитель, сбивший пешехода - ФОТО

В Баку водитель сбил пешехода и уехал с места происшествия.

Как передает Report, инцидент произошел вблизи станции метро "Нефтчиляр".

Автомобиль марки Toyota Prius с номерным знаком 99-TN-618 сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

Пешеход госпитализирован, его состояние среднетяжелое.

Спустя 40 минут деформированный Toyota Prius привлек внимание сотрудников пост-патрульной службы Управления полиции Низаминского района вблизи станции метро "Гара Гараев". Сотрудники полиции приблизились к водителю и спросили, что стало причиной деформации транспортного средства. Водитель не признался, что произошло, и его пригласили в полицию, где и выяснилось, что он недавно сбил человека возле станции метро "Нефтчиляр" и уехал.

Водитель признал свою вину. Он заявил, что инцидент напугал его, поэтому он оставил пешехода в беспомощном состоянии и уехал.

По факту ведется расследование.