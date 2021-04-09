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В Баку задержан водитель, сбивший пешехода

В Баку задержан водитель, сбивший пешехода Жительница Баку была госпитализирована
Происшествия
9 апреля 2021 г. 12:47
В Баку задержан водитель, сбивший пешехода
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В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Сообщается, что 7 апреля около 21:00 на территории Ясамальского района был совершен автонаезд.

Пострадавшая жительница Баку Э.Гусейнова была госпитализирована, ей была оказана первая медицинская помощь. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 28-го отделения полиции Ясамальского РУП, был задержан водитель автомобиля марки Daewoo, житель столицы Т.Алимурадов.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadını vuraraq qaçan sürücü tutuldu

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