В Баку задержан водитель, сбивший пешехода

Жительница Баку была госпитализирована

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Сообщается, что 7 апреля около 21:00 на территории Ясамальского района был совершен автонаезд.

Пострадавшая жительница Баку Э.Гусейнова была госпитализирована, ей была оказана первая медицинская помощь. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 28-го отделения полиции Ясамальского РУП, был задержан водитель автомобиля марки Daewoo, житель столицы Т.Алимурадов.

По факту ведется расследование.