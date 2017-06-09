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    В Баку задержан совершивший убийство житель Лянкярана

    По факту начато расследование

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Баку задержан совершивший убийство житель Лянкярана.

    Как сообщает Report, 3 июня с улицы Ханлар поселка Пираллахы в больницу с колото-резаной раной был доставлен житель поселка Насир Акперов, который там же скончался.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Пираллахинского районного отделения полиции, был задержан подозреваемый в совершении преступления на почве конфликта, ранее судимый житель Лянкяранского района Захид Мамиев.

    По факту начато расследование.

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