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В Баку задержан подозреваемый в умышленном убийстве

В Баку задержан подозреваемый в умышленном убийстве 24 августа около 22:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жительницы Сураханского района Баку Кёнуль Джафаровой, 1977 года рождения.
Происшествия
25 августа 2023 г. 08:22
В Баку задержан подозреваемый в умышленном убийстве

24 августа около 22:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жительницы Сураханского района Баку Кёнуль Джафаровой, 1977 года рождения.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Сураханского района.

Так, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения, что Сабухи Гусейнов, 1986 года рождения, умышленно убил свою знакомую Кёнуль Джафарову, задушив ее во время ссоры между ними.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК, а Сабухи Гусейнов арестован в качестве подозреваемого.

В настоящее время продолжается предварительное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Suraxanıda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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