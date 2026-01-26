В Баку задержан подозреваемый в убийстве 67-летней женщины
Происшествия
- 26 января, 2026
- 10:26
В Сабунчинском районе Баку задержан Эмиль Агаев (1981 г.р.) по подозрению в убийстве 67-летней женщины.
Как сообщили Report в районной прокуратуре, по предварительным данным, Э.Агаев нанес Хаят Агаевой (1959 г.р.) смертельные ножевые ранения.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.
Подозреваемый задержан, следственные действия продолжаются.
