    В Баку задержан подозреваемый в сбыте героина

    Происшествия
    • 08 сентября, 2025
    • 10:49
    В Баку задержан подозреваемый в сбыте героина

    В Баку задержан 32-летний ранее судимый Кянан Гасанов, подозреваемый в продаже героина.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудники 8-го отдела полиции Сабаильского района изъяли у него более килограмма наркотика с высоким содержанием действующих веществ.

    Мужчина заявил следствию, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и планировал сбыть их с целью получения дохода.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    наркоторговля МВД
    Bakıda heroin satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

