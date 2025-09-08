В Баку задержан подозреваемый в сбыте героина

В Баку задержан 32-летний ранее судимый Кянан Гасанов, подозреваемый в продаже героина.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, сотрудники 8-го отдела полиции Сабаильского района изъяли у него более килограмма наркотика с высоким содержанием действующих веществ.

Мужчина заявил следствию, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и планировал сбыть их с целью получения дохода.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.