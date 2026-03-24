В Баку задержан подозреваемый в разбойном нападении на таксиста
Происшествия
- 24 марта, 2026
- 16:44
Задержан подозреваемый в разбойном нападении на водителя такси в Абшеронском районе.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД, мужчина, сев в автомобиль в качестве пассажира, применил насилие к водителю и завладел его мобильным телефоном стоимостью 600 манатов.
По подозрению в совершении разбоя задержан ранее судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками, 26-летний Р.Дюньямалыев. В ходе следствия также установлено, что он подозревается в еще одном разбойном нападении на территории района.
По фактам возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
17:15
Трамп и Моди обсудили ситуацию на Ближнем ВостокеДругие страны
17:11
Шри-Ланка ведет переговоры с Россией по закупкам нефтиДругие страны
17:10
В Шамкире задержаны трое за незаконную рыбалку с применением электротокаАПК
17:06
Бахрейн с начала войны на Ближнем Востоке перехватил 153 ракетыДругие страны
17:01
СМИ: Вэнс может стать главным переговорщиком от США на переговорах ИраномДругие страны
16:55
В Азербайджане за сутки задержаны 37 подозреваемых в совершении преступленийПроисшествия
16:48
Резазаде: Иран не направлял США предложений о переговорах и прекращении огняВ регионе
16:44
В Баку задержан подозреваемый в разбойном нападении на таксистаПроисшествия
16:37