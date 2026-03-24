В Баку задержан подозреваемый в разбойном нападении на таксиста

Задержан подозреваемый в разбойном нападении на водителя такси в Абшеронском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, мужчина, сев в автомобиль в качестве пассажира, применил насилие к водителю и завладел его мобильным телефоном стоимостью 600 манатов.

По подозрению в совершении разбоя задержан ранее судимый за кражи и преступления, связанные с наркотиками, 26-летний Р.Дюньямалыев. В ходе следствия также установлено, что он подозревается в еще одном разбойном нападении на территории района.

По фактам возбуждено уголовное дело, ведется следствие.