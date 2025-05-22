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В Баку задержан подозреваемый в наркоторговле

В Баку задержан подозреваемый в наркоторговле В Министерстве внутренних дел изучили распространенные в соцсетях кадры, на которых в блоке одного из жилых домов в Ясамальском районе столицы неизвестные лица употребляли наркотики.
Происшествия
22 мая 2025 г. 10:53
В Баку задержан подозреваемый в наркоторговле

В Министерстве внутренних дел изучили распространенные в соцсетях кадры, на которых в блоке одного из жилых домов в Ясамальском районе столицы неизвестные лица употребляли наркотики.

Как сообщил Report начальник отдела пресс-службы МВД Нурлан Алиев, информация была проверена сотрудниками районного управления полиции, территория взята под наблюдение.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 38-летний Эльгюн Алиев, подозреваемый в организации незаконного сбыта наркотиков в одной из квартир указанного дома. У него было обнаружено и изъято 1 кг 550 граммов героина, 1 кг 300 граммов метамфетамина и электронные весы.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda narkotacirlikdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

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