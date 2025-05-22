В Баку задержан подозреваемый в наркоторговле

В Министерстве внутренних дел изучили распространенные в соцсетях кадры, на которых в блоке одного из жилых домов в Ясамальском районе столицы неизвестные лица употребляли наркотики.

В Министерстве внутренних дел изучили распространенные в соцсетях кадры, на которых в блоке одного из жилых домов в Ясамальском районе столицы неизвестные лица употребляли наркотики.

Как сообщил Report начальник отдела пресс-службы МВД Нурлан Алиев, информация была проверена сотрудниками районного управления полиции, территория взята под наблюдение.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 38-летний Эльгюн Алиев, подозреваемый в организации незаконного сбыта наркотиков в одной из квартир указанного дома. У него было обнаружено и изъято 1 кг 550 граммов героина, 1 кг 300 граммов метамфетамина и электронные весы.

Расследование по факту продолжается.