В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве через социальные сети

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в серии мошеннических действий в социальных сетях.

Как сообщили Report в МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, был задержан 22-летний ранее судимый Заур Теймурханов, подозреваемый в мошенничестве в социальных сетях и хищении средств с банковских карт граждан.

В ходе расследования выяснилось, что Теймурханов действовал по отработанной схеме: сначала он собирал личную информацию о пользователях Instagram, а затем отправлял сообщения их друзьям, получая таким образом данные банковских карт. С помощью этой схемы злоумышленник похитил значительную сумму денег, которую переводил на свои счета.

По факту ведется расследование. Правоохранительные органы призывают граждан, пострадавших от противоправных действий Заура Теймурханова, обратиться в полицию.