В Баку задержан наркоторговец, продававший кокаин и экстази

В Баку задержан наркоторговец, продававший кокаин и экстази.

В Баку задержан наркоторговец, продававший кокаин и экстази.

Как сообщили Report в МВД, ранее в 39-й отдел полиции Сабаильского РУП поступила информация о том, что некий мужчина гуляет по улице Хагани под воздействием наркотиков.

Им оказался житель Баку Фарид Байрамов (1984 г.р.). Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. При досмотре у задержанного были найдены 64 таблетки наркотического средства лирика, 50 таблеток экстази, большое количество кокаина и 14 свертков синтетического каннабиса, известного как "банзай".

Байрамов отметил, что приобретал наркотики с целью дальнейшего сбыта, а часть хранил для личного потребления.

Собранные материалы направлены в Сабаильское районное управление полиции, расследование продолжается.