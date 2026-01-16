В Баку задержан наркокурьер с 5 кг марихуаны
Происшествия
- 16 января, 2026
- 14:25
В Баку задержан наркокурьер.
Как сообщили Report в МВД, в ходе мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками полиции задержан ранее судимый 35-летний житель столицы Орхан Муслимов.
При лично досмотре у него обнаружено и изъято 5 кг 700 г марихуаны.
В своих показаниях Муслимов признался, что приобрел наркотики с целью сбыта у гражданина Ирана, с которым познакомился в соцсетях.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
