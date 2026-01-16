Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку задержан наркокурьер с 5 кг марихуаны

    Происшествия
    • 16 января, 2026
    • 14:25
    В Баку задержан наркокурьер с 5 кг марихуаны

    В Баку задержан наркокурьер.

    Как сообщили Report в МВД, в ходе мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сотрудниками полиции задержан ранее судимый 35-летний житель столицы Орхан Муслимов.

    При лично досмотре у него обнаружено и изъято 5 кг 700 г марихуаны.

    В своих показаниях Муслимов признался, что приобрел наркотики с целью сбыта у гражданина Ирана, с которым познакомился в соцсетях.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    наркокурьер Баку МВД марихуана
    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdən 5 kq marixuana aşkarlanıb

    Последние новости

    14:58

    В Грузии задержали 16 членов радикальной неонацистской группировки

    В регионе
    14:50

    Nikkei: Азербайджан модернизирует логистическую инфраструктуру для развития транспортных маршрутов

    Внешняя политика
    14:38

    Самвела Карапетяна снова перевезли из дома в изолятор СНБ

    В регионе
    14:36

    Песков обещал проинформировать об итогах телефонного разговора Путина и Пезешкиана

    Другие страны
    14:34

    Первичная экологическая оценка блока ADUA подготовлена на базе ранее проведенных исследований

    Энергетика
    14:29

    Симонян: Армения никогда не будет предпринимать шагов против Ирана

    В регионе
    14:29

    Ульвия Сеидмамедова: Контрактная площадь ADUA находится в зоне миграции каспийского тюленя

    Энергетика
    14:25

    В Баку задержан наркокурьер с 5 кг марихуаны

    Происшествия
    14:08
    Видео

    В Израиле разбился военный вертолет, власти созвали спецкомиссию для расследования

    Другие страны
    Лента новостей