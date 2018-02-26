В Баку задержан мужчина, укравший более 900 книг

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в похищении более 900 книг для детей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В сообщении отмечается, что обворовано подсобное помещение, принадлежащее Солмаз Амановой, по адресу пр.Ататюрка, 9. О краже пострадавшая заявила в 16-е отделение полиции Наримановского РУП. По ее словам, похищены более 900 книг для детей, а также бытовые приборы. В результате безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками 16-го отделения полиции, по подозрению в совершении кражи был задержан житель Кюрдамира, ранее судимый Самир Салманов. Задержанный сознался в содеянном, признавшись, что продал украденные книги книжным магазинам в черте города. В ходе расследования было установлено, что С.Салманов разыскивается за воровство.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.