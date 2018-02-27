В Баку задержан мужчина убивший свою мать

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе задержан мужчина убивший свою мать.

Как сообщает Report, ночью проживающая в поселке Алят, на улице Азимзаде, дом 12 Зарнишан Исламова 1944 г.р. была убита своим сыном Джалилом Агаселим оглу Исламовым 1984 г.р. по пока не установленным причинам.

Дж.Исламов сначала нанес матери несколько ударом деревянной палкой, после задушил ее. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу, куда ее вез другой сын.

По факту Гарадагской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.