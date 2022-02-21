В Баку задержан мужчина, убивший мать и двоих малолетних детей

В результате интенсивной оперативно-розыскной деятельности, проведенной полицией Низаминского района столицы задержано лицо, подозреваемое в убийстве Гюльнар Гарахановой (1983 г.р.), и ее детей - Ламии Гараханлы (2008 г.р.), Атахана Гараханлы (2011 г.р.).

В результате интенсивной оперативно-розыскной деятельности, проведенной полицией Низаминского района столицы задержано лицо, подозреваемое в убийстве Гюльнар Гарахановой (1983 г.р.), и ее детей - Ламии Гараханлы (2008 г.р.), Атахана Гараханлы (2011 г.р.).

Как передает Report со ссылкой на начальника отдела СМИ и по связям с общественностью пресс-службы МВД майор Эльшада Гаджиева, подозреваемый – Ахад Алиев (1981 г.р.).

«По предварительной информации, Ахад Алиев, муж сестры убитой Г.Гарахановой, совершил преступление из корыстных побуждений. Часть денег, вынесенных из дома этим лицом, была обнаружена и конфискована в качестве вещественных доказательств», - добавил Э.Гаджиев.