В Баку задержан мужчина, совершивший кражи из 11 электромобилей

В Баку полиция задержала мужчину, совершившего кражи из 11 электромобилей.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел.
В полицию поступило сообщение о краже 1500 манатов из электромобиля марки "Volkswagen" на территории поселка Шувелян Хазарского района Баку.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи 36-летнего Махира Мамедова.
В ходе расследования установлено, что задержанный совершал кражи из электромобилей и в других районах столицы. Выяснилось, что в целом, он осуществил кражи из 11 транспортных средств.
По факту ведется расследование.