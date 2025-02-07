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В Баку задержан мужчина, совершивший кражи из 11 электромобилей

В Баку задержан мужчина, совершивший кражи из 11 электромобилей 15:08
Происшествия
7 февраля 2025 г. 15:17
В Баку задержан мужчина, совершивший кражи из 11 электромобилей

В Баку полиция задержала мужчину, совершившего кражи из 11 электромобилей.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел.

В полицию поступило сообщение о краже 1500 манатов из электромобиля марки "Volkswagen" на территории поселка Шувелян Хазарского района Баку.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи 36-летнего Махира Мамедова.

В ходе расследования установлено, что задержанный совершал кражи из электромобилей и в других районах столицы. Выяснилось, что в целом, он осуществил кражи из 11 транспортных средств.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 11 elektromobildən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

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