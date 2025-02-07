В Баку задержан мужчина, совершивший кражи из 11 электромобилей

15:08

В Баку полиция задержала мужчину, совершившего кражи из 11 электромобилей.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел.

В полицию поступило сообщение о краже 1500 манатов из электромобиля марки "Volkswagen" на территории поселка Шувелян Хазарского района Баку.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи 36-летнего Махира Мамедова.

В ходе расследования установлено, что задержанный совершал кражи из электромобилей и в других районах столицы. Выяснилось, что в целом, он осуществил кражи из 11 транспортных средств.

По факту ведется расследование.