Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Баку задержан мужчина по подозрению в убийстве брата

    Происшествия
    • 31 марта, 2026
    • 13:36
    В Баку задержан мужчина по подозрению в убийстве брата

    В Баку возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего Гисмета Теймурова, обвиняемого в убийстве собственного брата.

    Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 30 марта в прокуратуру Хазарского района поступила информация об убийстве Гамета Теймурова (1985 г.р.) на территории поселка Шаган.

    В ходе расследования выявлены обоснованные подозрения, что в ходе возникшего конфликта Гисмет Теймуров убил своего брата.

    По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. Ведется предварительное следствие.

    Подозреваемый Гисмет Теймуров задержан. По данным следствия, он застрелил своего брата из огнестрельного оружия.

    Умышленное убийство Гисмет Теймуров Генеральная прокуратура Гамет Теймуров
    Bakıda qardaşını güllələyərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb

    Последние новости

    13:41

    Генпрокуратура прокомментировала дело об изнасиловании 65-летней женщины в Дашкесане

    Происшествия
    13:36

    В Баку задержан мужчина по подозрению в убийстве брата

    Происшествия
    13:26

    Италия не разрешила военным самолетам США использовать военную базу на Сицилии

    Другие страны
    13:24

    В Азербайджане будет усилен контроль за созданием госпредприятий

    Бизнес
    13:24

    В Азербайджане введен запрет на патентование методов клонирования человека

    Внутренняя политика
    13:20

    Кир Стармер принял Ахмеда аш-Шараа в Лондоне

    Другие страны
    13:18

    Ильхам Алиев утвердил соглашения Азербайджана с Марокко и Сирией

    Внешняя политика
    13:16

    В первый день апреля в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла

    Экология
    13:13

    В Азербайджане вступают в силу новые правила пассажирских перевозок

    Инфраструктура
    Лента новостей