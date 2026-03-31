В Баку задержан мужчина по подозрению в убийстве брата

В Баку возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего Гисмета Теймурова, обвиняемого в убийстве собственного брата.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, 30 марта в прокуратуру Хазарского района поступила информация об убийстве Гамета Теймурова (1985 г.р.) на территории поселка Шаган.

В ходе расследования выявлены обоснованные подозрения, что в ходе возникшего конфликта Гисмет Теймуров убил своего брата.

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР. Ведется предварительное следствие.

Подозреваемый Гисмет Теймуров задержан. По данным следствия, он застрелил своего брата из огнестрельного оружия.