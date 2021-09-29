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В Баку задержан мужчина, обвиняемый в совершении убийства в России

В Баку задержан мужчина, обвиняемый в совершении убийства в России В Баку задержан мужчина, обвиняемый в совершении убийства в России.
Происшествия
29 сентября 2021 г. 11:34
В Баку задержан мужчина, обвиняемый в совершении убийства в России

В Баку задержан мужчина, обвиняемый в совершении убийства в России.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, Исаев Рашад Сардар оглу в городе Лебедянь Российской Федерации 3 апреля 2016 года на почве личного конфликта с гражданином России Бессоновым Александром Витальевичем нанес ему смертельные ножевые ранения, по данному факту было заведено уголовное дело.

14 августа 2018 года Рашад Исаев был заочно привлечен в качестве обвиняемого по соответствующей статье УК РФ.

21 августа 2019 года в продолжение следствия оно было передано в генпрокуратуру Азербайджана и рекомендовано по статье 126.3 (умышленное нанесение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть пострадавшего).

26 августа 2021 года Наримановская районная прокуратура объявила Рашада Исаева в розыск.

28 сентября Рашад Исаев был задержан, ему выдвинуто обвинение по указанной статье, избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Beş il əvvəl Rusiyada qətl törədən şəxs Bakıda həbs edilib

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