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    В Баку задержан криминальный авторитет

    Он подозревается в организации нескольких тяжких преступлений© Courtesy İmage

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Баку задержан криминальный авторитет.

    Как сообщает Report, в ходе операции, проведенной сотрудниками 10-го отделения полиции Управления полиции Гарадагского района на территории района, был задержан житель Масаллинского района 33-летний Фиридун Байрамов.

    Он подозревается в организации нескольких тяжких преступлений на территории Гарадагского района.

    Следствие продолжается.

    Отметим, что Ф. Байрамов известен под прозвищем "Федя".

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